NBA Curry überragt mit 50 Punkten: Warriors in Playoffs weiter Stand: 01.05.2023 01:24 Uhr

Die Golden State Warriors haben sich in den NBA-Playoffs auch dank 50 Punkten von Basketball-Star Stephen Curry gegen die Sacramento Kings durchgesetzt. In der nächsten Runde trifft der Titelverteidiger nun auf die Los Angeles Lakers um Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder. Im entscheidenden Spiel der Best-of-Seven-Serie gegen die Kings holten die Warriors am Sonntag (Ortszeit) ein 120:100 und entschieden die Serie mit 4:3 für sich.

Mehr Zähler als Curry hatte zuvor kein NBA-Profi in einem Spiel Sieben der Playoffs erzielt. "Ich wollte einfach früh nach Würfen schauen und meine Mitspieler in Position bringen", sagte Curry im US-Fernsehen. Kevon Looney hatte mit starken 21 Rebounds ebenfalls sehr großen Anteil am Sieg der Warriors.

In einer bis zur Halbzeit ausgeglichenen Partie zogen die Gäste nach der Pause davon und bauten ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Zwischenzeitlich lag das Team gegen die an Nummer drei gesetzte Überraschungsmannschaft aus der kalifornischen Hauptstadt Sacramento 24 Punkte vorne. Die Warriors hatten die Hauptrunde auf Rang sechs der Western Conference beendet.

Die Serie gegen die Lakers beginnt in der deutschen Nacht zu Mittwoch mit Spiel eins in San Francisco. Der NBA-Rekordmeister hatte sich angeführt von Superstar LeBron James in sechs Partien gegen die an Nummer zwei gesetzten Memphis Grizzlies durchgesetzt. Zum Einzug ins Finale der Western Conference braucht es vier Siege.