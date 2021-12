NBA - Curry kurz vor Rekord für Dreier

Der langjährige Leistungsträger der Golden State Warriors erzielte beim 102:100-Sieg seines Teams gegen die Indiana Pacers am Montagabend (13.12.2021/Ortszeit) fünf Treffer für drei Zähler und wird die historische Bestmarke wohl schon am Dienstag gegen die New York Knicks im Madison Square Garden brechen - der größten Bühne im Basketball. Rekordhalter Ray Allen kam in seiner 18 Jahre langen Karriere auf 2.973 Dreier, Curry steht in seinem erst 13. Jahr in der NBA nun bei 2.971.

"Er hat das Spiel verändert" , sagte Ex-NBA-Star Dirk Nowitzki schon vor der Partie in einer Gesprächsrunde mit internationalen Medien: "Ich glaube nicht, dass irgendjemand in Sicht ist, der seinen Rekord brechen kann." Durch den Erfolg steht Golden State nun bei 22 Siegen in 27 Partien.