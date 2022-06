Finals Corona-Regeln: NBA-Boss Silver verpasst Spiel fünf Stand: 13.06.2022 23:00 Uhr

NBA-Boss Adam Silver verpasst das am frühen Dienstagmorgen (3.00 Uhr MESZ) angesetzte Spiel fünf in den NBA-Finals zwischen den Golden State Warriors und den Boston Celtics. Grund dafür sind die Corona-Regeln der besten Basketball-Liga der Welt.

Angaben dazu, ob Silver selbst positiv auf Corona getestet wurde oder als Kontaktperson eines positiv getesteten Menschen gilt, machte die Liga laut Nachrichtenagentur AP keine.

Fraglich ist ebenso, wie lange Silver kein NBA-Spiel besuchen kann - und ob deswegen womöglich jemand anderes als der Liga-Boss den Pokal für die Meisterschaft überreichen muss. Die Entscheidung in den NBA-Finals fällt am frühen Freitagmorgen oder am frühen Montagmorgen. Vor Spiel fünf steht es 2:2, ein Team braucht vier Siege für den Titel.