NCAA-Finale College-Basketball: University of Connecticut holt Titel Stand: 04.04.2023 07:47 Uhr

Die University of Connecticut hat die Meisterschaft im College-Basketball gewonnen. Die UConn Huskies setzten sich im NCAA-Endspiel gegen die San Diego State University mit 76:59 (40:36) durch.

Für die Universität aus Mansfield im US-Bundesstaat Connecticut war es nach 1999, 2004, 2011 und 2014 der fünfte Titel der Uni-Geschichte. Die Huskies gewannen jede ihrer sechs Partien des College-Turniers mit zweistelliger Punktedifferenz, seit 1985 war das nur fünf anderen Teams geglückt.

Das Finalturnier der vier besten Teams wurde im NRG Stadium in Houston ausgetragen, wo gewöhnlich das Football-Team der Houston Texans seine NFL-Spiele absolviert. 72 423 Zuschauer verfolgten das NCAA-Endspiel.

Das NCAA-Finale wie auch das gesamte Turnier im College-Basketball nimmt in den USA eine große Bedeutung ein. In der vergangenen Saison sahen 18 Millionen Zuschauer am Fernsehen zu. Die NBA pausiert am Tag des NCAA-Finales. Die besten Talente der NCAA werden in einer jährlichen Talentziehung, dem Draft, von NBA-Teams ausgewählt.