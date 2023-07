Tennis Coach zu Djokovic'-Favoritenrolle: "Jeder ist schlagbar" Stand: 15.07.2023 04:24 Uhr

Novak Djokovic gegen Carlos Alcaraz heißt das Traum-Finale beim Tennis-Klassiker in Wimbledon. Der serbische Topstar hat seit 2017 nicht mehr in Wimbledon verloren. Hält die Serie?

Star-Trainer Patrick Mouratoglou hält ein Ende der imposanten Wimbledon-Siegesserie von Novak Djokovic im Finale am Sonntag gegen Carlos Alcaraz für möglich. "Jeder ist schlagbar, das ist klar, gerade in einem Grand-Slam-Finale", sagte der frühere langjährige Coach (53) von Tennis-Superstar Serena Williams der Deutschen Presse-Agentur. Es stehe viel auf dem Spiel. "Wenn er gewinnt, setzt er sich wirklich ab von Rafa, was die Grand-Slam-Titel betrifft. Es wird für ihn wieder emotional." Djokovic sei für ihn der Favorit. Aber auch angesichts der möglichen Emotionen und des Drucks könne alles passieren, meinte Mouratoglou.

Der serbische Weltranglisten-Zweite Djokovic (36) hat in Wimbledon seit dem Viertelfinale 2017 keine Niederlage mehr hinnehmen müssen. Der Halbfinalerfolg am Freitag gegen den Italiener Jannik Sinner war sein 34. Sieg bei dem Rasen-Klassiker in Serie.

Im Endspiel am Sonntag kommt es zum schnellen Grand-Slam-Wiedersehen von Djokovic und dem spanischen Weltranglisten-Ersten Alcaraz (20) nach dem Halbfinale bei den French Open. In Paris war Alcaraz früh von Krämpfen geplagt gewesen und hatte verloren. "Er hat die Erfahrung von Roland Garros. Nun weiß er, dass er seine Emotionen unter Kontrolle haben muss", sagte Mouratoglou.

In Paris hatte sich Djokovic mit seinem 23. Titel bei einem der vier wichtigsten Turniere zum alleinigen Rekord-Grand-Slam-Sieger vor Rafael Nadal gekürt. Sollte er erneut in Wimbledon gewinnen, würde er zwei Grand-Slam-Titel mehr haben als der verletzt pausierende Spanier (22).