Winter-Trainingslager

Nachhaltigkeit: Werder und St. Pauli gemeinsam nach Spanien

Die beiden Fußball-Zweitligisten Werder Bremen und FC St. Pauli wollen im Januar gemeinsam in ihre Trainingslager in Spanien fliegen, um dadurch die Umweltbelastung durch diese beiden Reisen in Grenzen zu halten.