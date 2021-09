Classic überrascht - Cure gewinnt Starcraft 2 WardiTV Summer

Mit dem ersten Platz in seiner Gruppe qualifizierte sich der Terraner-Spieler souverän für die K.o.-Runden (3-1). Dort kämpfte er in drei Best-of-Five-Serien hintereinander über die volle Länge (3:2; 3:2; 3:2). Das Finale gewann Cure dann eindeutig – der Protoss-Spieler Kim „Classic“ Doh-woo rang dem Turniersieger in der Best-of-Seven-Serie lediglich eine Map ab (4:1).

Classic überrascht die Szene derzeit, der Südkoreaner kehrte erst kürzlich aus dem verpflichtenden Militärdienst zurück. Die Pause seit Ende 2019 scheint Classics Leistung nicht geschadet zu haben, mit dem zweiten Platz bestätigte er erneut seine starke Form.

Die beiden deutschen Teilnehmer schieden früh aus dem Turnier aus. Der Protoss-Spieler Tobias „ShoWTimE“ Sieber scheiterte bereits in der Gruppenphase (2-2). Der Zerg-Spieler Julian „Lambo“ Brosig hatte sich in seiner Gruppe mit dem gleichen Ergebnis (2-2) zwar knapp für die K.o.-Runden qualifiziert, verlor dort aber direkt im ersten Match deutlich gegen den südkoreanischen Protoss-Spieler Cho „Trap“ Sung-ho (0:3).

dpa | Stand: 04.09.2021, 18:13