Profi-Boxweltmeisterin

Christina Hammer verpasst Olympia-Ticket

Profi-Boxweltmeisterin Christina Hammer ist in der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio gescheitert. Die 30 Jahre alte Dortmunderin verlor ihren ersten Kampf bei der Europa-Qualifikation in Paris. Hammer unterlag der Schwedin Love Holgersson mit 2:3 Punktrichterstimmen.