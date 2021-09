Olympia

China stellt offiziellen Slogan für Winterspiele vor

Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking sollen unter dem Motto "Zusammen für eine gemeinsame Zukunft" stehen. Der offizielle Slogan der Spiele, die ab dem 4. Februar in der chinesischen Hauptstadt abgehalten werden sollen, wurde am Freitag vorgestellt.