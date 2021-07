Chiellini über Szene mit Jordi Alba: "Genieße jeden Moment"

"Das war keine Taktik", sagte Chiellini nun auf die Frage, ob er mit der Aktion seinen Gegner habe beeinflussen wollen. "Lachen, Scherze machen, Gegner umarmen, das ist etwas, was ich immer getan habe", sagte der 36-Jährige, für den es wohl das letzte große Turnier sein dürfte. "Ich genieße hier jeden Moment, noch mehr als vorher", sagte er. "In all den Jahren habe ich große Wertschätzung auf dem Platz gegeben und zurückbekommen."

Der Fußball-Profi hatte beim Münzwurf vor dem Elfmeterschießen mit Schiedsrichter Felix Brych und Spaniens Jordi Alba gescherzt und gelacht. Nachdem kurz Verwirrung über das Ergebnis des Münzwurfes geherrscht hatte, nannte Chiellini Alba scherzhaft "Lügner", kniff ihm in die Wange und drückte ihn herzlich. Anschließend gab es viele Komplimente und Lob für die sympathische Reaktion des Italieners.

dpa | Stand: 10.07.2021, 19:26