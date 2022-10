NFL Chiefs drehen 0:17-Rückstand und holen Sieg gegen Raiders Stand: 11.10.2022 05:51 Uhr

Kelce, Kelce, Kelce, Kelce: Vier Touchdowns des überragenden Football-Profis verhelfen den Kansas City Chiefs zu einem Comeback gegen die Las Vegas Raiders. Die stecken weiter in der Ergebniskrise.

Mit vier Touchdowns und einem überragendem Spiel hat Travis Kelce die Kansas City Chiefs zu einem knappen Sieg gegen die Las Vegas Raiders um den Stuttgarter Jakob Johnson geführt. Beim 30:29 (10:20) sorgte der Tight End damit für einen Rekord bei einem NFL-Spiel am Montagabend und machte das Comeback der Chiefs nach 0:17-Rückstand perfekt.

"All diese Touchdowns waren für dich", sagte Kelce im TV-Interview und gratulierte seiner Mutter zum Geburtstag. Er selbst war am vergangenen Mittwoch 33 Jahre alt geworden. "Dieser Mann kämpft. Er ist so talentiert, er liebt diesen Sport, diese Stadt und diese Mannschaft", sagte Quarterback Patrick Mahomes, der die vier Pässe für Kelces Touchdowns geworfen hatte.

Die Chiefs stehen nach fünf Spielen damit bei vier Siegen und einer Niederlage, die Raiders dagegen warten trotz der guten Leistung weiter auf den zweiten Erfolg in dieser Spielzeit. Die Raiders kamen mit dem letzten Touchdown auf einen Zähler heran und wollten dann mit einem Zwei-Punkte-Versuch die Führung übernehmen. Der Versuch scheiterte aber Zentimeter vor der Endzone. In den letzten Sekunden des Spiels liefen sich zwei Passempfänger dann selbst über den Haufen und machten alle Hoffnungen auf den Sieg zunichte.

Raiders-Neuzugnag Davante Adams kam auf zwei Touchdowns. Der ehemalige Profi der Green Bay Packers war aber an dem missglückten letzten Spielzug beteiligt und ließ seinen Frust nach Spielende an einem Arbeiter aus, den er zu Boden stieß.

Johnson hatte bei dem landesweit im Fernsehen übertragenen Spiel einen guten Abend mit vielen wichtigen Blocks, die von den TV-Kommentatoren mehrfach gelobt wurden. Er fing zudem einen Pass über fünf Yards.