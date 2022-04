Tuchel kritisiert nach Chelseas Niederlage bei Madrid den Schiedsrichter

Antonio Rüdiger konnte sich nicht beruhigen. Nach dem unglücklichen wie spektakulären Champions-League-Aus des FC Chelsea gegen Real Madrid schlug er mit den Fäusten auf den Rasen. Der deutsche Abwehrspieler, der im Bernabeu ein Tor erzielt und eins mitverschuldet hatte, wollte sich partout nicht trösten lassen.

Auch bei Chelsea-Trainer Thomas Tuchel kochten die Emotionen hoch. Dank eines überragenden Auftritts standen die Blues in Madrid kurz vor einer Sensation und dem Halbfinal-Einzug, doch Karim Benzema zerstörte in der Verlängerung Chelseas Traum von der Titelverteidigung. Nach dem 3:2 und dem 1:3 im Hinspiel spielen die Londoner am kommenden Sonntag im FA Cup um ihre letzte Chance auf einen Titel in dieser Saison.