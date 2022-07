Real Madrid Champions-League-Sieg mit Familie für Kroos "großer Moment" Stand: 04.07.2022 07:12 Uhr

Toni Kroos hat seinen fünften Gewinn der Champions League insbesondere wegen der Anwesenheit seiner Frau und seiner Kinder beim Finalsieg als großen Moment bezeichnet.

"Das war immer dieses, was über mir schwebte, zu sagen: Ich will das unbedingt noch erreichen, wenn alle Kinder im Stadion sind. Und das habe ich jetzt geschafft. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich jetzt keine Motivation mehr habe. Aber es war ein großer Moment", sagte der Mittelfeldspieler des spanischen Fußball-Meisters Real Madrid im Interview mit dem TV-Sender Sky.

Madrid hatte am 28. Mai in Paris die Königsklasse durch einen 1:0-Erfolg gegen den FC Liverpool gewonnen. Neben seiner Frau Jessica waren auch seine drei Kinder Leon, Amelie und Fin im Stade de France dabei.

Weil der spanische Meister in den K.o.-Runden zuvor Paris Saint-Germain, Titelverteidiger FC Chelsea und Englands Champion Manchester City ausgeschaltet hatte, sei der Triumph "sehr verdient", so Kroos. "Wenn man noch Bayern München dazu nimmt, sind es die fünf stärksten Gegner, auf die man überhaupt aktuell in Europa treffen kann, würde ich sagen. Von daher: Wenn man die alle am Stück schlägt, war es nicht grundsätzlich Glück - da bin ich weit von entfernt", betonte der Weltmeister von 2014.