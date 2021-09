WM alle zwei Jahre? Infantino: "Es gibt keine Tabuthemen"

Infantino sagte am Montag (06.09.2021) bei der Generalversammlung der Europäischen Klub-Vereinigung ECA, dass es "keine Tabuthemen gibt" . In seiner seiner Rede, die per Video im Saal gezeigt wurde, sagte der Schweizer: "Die Tür der FIFA ist offen für jede Idee, für jeden Vorschlag. (...) Wir sollten das nicht als eine Art Kampf sehen, wie ich es hier und da höre."

Die FIFA hatte im Mai eine entsprechende Machbarkeitsstudie für das Männer- und Frauen-Turnier auf den Weg gebracht, die aus Saudi-Arabien angeregt worden war. Unterstützung hatte der FIFA-Plan unter anderem aus Afrika und aus Asien erhalten. Die WM wird 2022 in Katar letztmals mit 32 Teams ausgetragen. Zum Turnier 2026 in den USA, Kanada und Mexiko erhöht sich die Teilnehmerzahl auf 48 Mannschaften.