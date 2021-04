BVB ohne Delaney gegen Manchester - Hummels und Reus fit

Der 29 Jahre Mittelfeldspieler aus Dänemark steht aufgrund anhaltender Probleme an der Achillessehne nicht im Aufgebot des Fußball-Bundesligisten für die Partie. Dagegen haben Mats Hummels, Marco Reus und Jude Bellingham ihre Blessuren überwunden und sind von Beginn an dabei. Sie waren am vergangenen Samstag beim 3:2-Erfolg ihres Teams in Stuttgart angeschlagen ausgewechselt worden. Wie schon im Hinspiel steht der 19 Jahre alte Ansgar Knauff in der Startelf.

Nach dem 1:2 vor knapp einer Woche in Manchester wäre die Borussia bereits mit einem 1:0 erstmals seit 2013 wieder im Halbfinale der Champions League. Ansonsten benötigt sie einen Sieg mit zwei Toren Differenz.

dpa | Stand: 14.04.2021, 19:59