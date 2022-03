BVB hofft auf Comeback von Hummels und Guerreiro

"Mats und Raphael können wir hoffentlich die Tage frei testen. Sie sind dann hoffentlich wieder eine Option für Mainz", sagte Trainer Marco Rose nach dem 1:0 (1:0) seines Teams über Arminia Bielefeld.

Die wegen zahlreicher Corona-Fälle im Mainzer Team abgesagte Partie des 25. Spieltages wird am Mittwoch nachgeholt. Mit einem Sieg könnte der Tabellenzweite aus Dortmund den Abstand zum Spitzenreiter FC Bayern auf vier Punkte verkürzen. Ob auch BVB-Kapitän Marco Reus oder Abwehrspieler Manuel Akanji wieder zur Verfügung stehen, ließ Rose offen: "Marco ist noch krank zu Hause. Und Manuel ist im Aufbautraining gut dabei und vielleicht eine Option für das Spiel am Sonntag in Köln."

Quelle: dpa