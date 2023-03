Sieg in Austin Burns gewinnt World Golf Championships in Texas Stand: 27.03.2023 07:32 Uhr

Sam Burns hat mit dem Sieg bei den World Golf Championships in Austin/Texas den größten Erfolg in seiner Karriere gefeiert.

Der 26 Jahre alte US-Amerikaner setzte sich im Finalduell vorzeitig nach 13 gespielten Löchern gegen seinen Landsmann Cameron Young durch.

Das US-Duo hatte in den Halbfinals des mit 20 Millionen US-Dollar dotierten Lochwettspiels für Überraschungen gesorgt. Burns besiegte den Weltranglistenersten und Titelverteidiger Scottie Scheffler aus den USA, während Young Nordirlands Golfstar Rory McIlroy bezwang.

"Es war eine unglaubliche Woche. Ich bin so dankbar", sagte Burns nach seinem Sieg im Austin Country Club. Für seinen fünften Erfolg auf der PGA-Tour kassierte er ein Preisgeld von 3,5 Millionen US-Dollar. Im Spiel um den dritten Platz setzte sich McIlroy gegen Scheffler durch. Bei den World Golf Championships treten 64 der besten Golfer der Welt in einer Gruppenphase mit anschließender K.o.-Runde an. Bei diesem Turnier wird der Sieger nicht nach der Gesamtzahl aller Schläge über vier Tage ermittelt, sondern in Duellen Mann gegen Mann.