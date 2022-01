Bundesregierung erteilt Mayer keine Freigabe für DOSB-Amt

Wie ein Regierungssprecher am Donnerstag auf dpa-Anfrage mitteilte, ist dem früheren Parlamentarischen Staatssekretär die Ausübung des Ehrenamtes für die Dauer von zwölf Monaten nach Ende seiner Tätigkeit im Bundesinnenministerium untersagt worden. Dies habe die Bundesregierung in ihrer Sitzung am 5. Januar beschlossen.

Damit wird Mayer, der im BMI für den Spitzensport zuständig gewesen ist, erst Ende des Jahres den Posten des Vizepräsidenten im DOSB übernehmen können. Er war am 4. Dezember 2021 bei der Mitgliederversammlung des Dachverbandes gewählt worden.

Zuvor galt er als einer der Bewerber für das Amt des DOSB-Präsidenten, verzichtete aber auf eine Kandidatur. In der neuen Legislaturperiode ist der 49-Jährige sportpolitischer Sprecher der Unionsfraktion und Mitglied im Sportausschuss des Bundestages.

dpa | Stand: 13.01.2022, 14:14