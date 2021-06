Bucks erzwingen siebtes Spiel im Conference-Halbfinale

Durch die 89:104-Pleite bei den Milwaukee Bucks steht es in der Best-of-Seven-Serie 3:3. Das Entscheidungsspiel findet am Samstag in Brooklyn statt.

Die Bucks ließen von Beginn an keine Zweifel aufkommen und gerieten nie in Rückstand. Wichtige Stützen waren Khris Middleton mit 38 Punkten und Giannis Antetokounmpo mit 30 Punkten. Das Duo fand auf die Comeback-Versuche der Nets stets eine Antwort. Die Entscheidung fiel knapp neun Minuten vor dem Ende, als die Hausherren sich mit einem 14:0-Lauf ein Polster erarbeiteten.

James Harden war im zweiten Spiel nach seiner Genesung offenbar noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte und kam auf 16 Punkte. Mitspieler Kevin Durant legte 32 Punkte auf. Kyrie Irving fehlte aufgrund einer Knöchelverletzung.

dpa | Stand: 18.06.2021, 07:10