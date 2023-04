Eishockey in der NHL Bruins schaffen Punkterekord - Draisaitl siegt erneut Stand: 12.04.2023 07:39 Uhr

Die Boston Bruins haben nach dem Siegrekord in der NHL auch die Bestmarke bei den Punkten in einer Saison geknackt. Auch die Edmonton Oilers holten den nächsten Erfolg.

Durch das 5:2 gegen die Washington Capitals kommen die Boston Bruins in der laufenden Saison der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL auf 64 Siege und 133 Punkte.

Der Rekord stand zuvor bei 132 Zählern, gehalten von den Montreal Canadiens seit der Saison 1976/1977. Vor dem Start in die Playoffs haben die Bruins noch eine weitere Hauptrunden-Partie und können ihre Ausbeute weiter verbessern.

Oilers holen den nächsten Sieg

Die Edmonton Oilers mit Leon Draisaitl gewannen 2:1 nach Verlängerung bei Titelverteidiger Colorado Avalanche und schafften den achten Erfolg in Serie. Der deutsche Stürmerstar war dabei am Siegtreffer durch Evan Bouchard beteiligt. Die Oilers treffen zum Abschluss der regulären Saison auf die San Jose Sharks und können noch Meister in der Pacific Division werden.

Vorn liegen derzeit aber die Las Vegas Knights, die 4:1 gegen die Seattle Kraken gewannen. Bei Seattle, das ebenfalls in den Playoffs steht, kam Torhüter Philipp Grubauer nicht zum Einsatz.

Sabres verpassen Playoffs erneut

Die Buffalo Sabres mit Nationalspieler JJ Peterka verpassten die Playoffs dagegen das zwölfte Jahr in Serie. Die geringe Chance nach den zuletzt guten Ergebnissen machte ein 2:6 bei den New Jersey Devils zunichte. Kein Team in der NHL wartet länger auf eine Playoff-Teilnahme als die Sabres.