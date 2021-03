Der Serbe kehrte verletzungsbedingt frühzeitig von der Nationalmannschaft seines Heimatlandes nach Bremen zurück. Eine dortige Untersuchung ergab eine Zerrung im Adduktorenbereich des rechten Oberschenkels, wie der norddeutsche Fußball-Erstligist mitteilte.

Der 25-Jährige war in der vergangenen Ligapartie gegen den VfL Wolfsburg wegen Adduktorenproblemen ausgewechselt worden. Das Spiel in Stuttgart findet am Ostersonntag statt.

dpa | Stand: 27.03.2021, 17:48