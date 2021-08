Brasilien mit sechs Olympiasiegern - Cunha im Kader

Zu dem Kader mit 25 Spielern, den Tite am Freitag berief, gehören laut einer Mitteilung des brasilianischen Fußballverbandes mit Sitz in Rio de Janeiro unter anderen auch Routinier Dani Alves vom FC São Paulo, Richarlison (FC Everton) und Bruno Guimarães (Olympique Lyon). Die brasilianische Olympia-Auswahl holte bei den Spielen in Tokio jüngst zum zweiten Mal in Folge Gold.

Brasilien trifft in der Südamerika-Qualifikation in Santiago de Chile am 2. September auf Chile, in São Paulo am 5. September auf Argentinien und in Recife am 9. September auf Peru. Der Klassiker gegen Argentinien war wegen der Corona-Pandemie im März verschoben worden. Die Qualifikation in Südamerika für die WM in Katar 2022 führt Brasilien vor Argentinien, Ecuador und Uruguay an.

dpa | Stand: 13.08.2021, 18:40