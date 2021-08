Bora-hansgrohe holt Sprint-Ass Bennett zurück

Dies teilte die Equipe aus dem oberbayerischen Raubling am Dienstag mit. "Wir haben klare Ziele mit Sam und ich bin zuversichtlich, dass er mit unserer Unterstützung in den kommenden Jahren viele Siege einfahren kann", sagte Team-Manager Ralph Denk. Es sei kein Geheimnis, dass der Abgang von Bennett "damals sehr geschmerzt hat", fügte der Funktionär an.

Der 30 Jahre alte Ire kommt zur nächsten Radsport-Saison und erhält bei Bora-hansgrohe einen Zweijahresvertrag bis 2023. "Auch wenn einige zweifeln mögen, für mich ist es die absolut richtige Entscheidung, zu Bora-hansgrohe zurückzukehren", sagte Bennett, der 2020 und 2021 für Deceuninck-Quick-Step gefahren war. Ohne Sagan und Ackermann, die sich nach neuen Herausforderungen umsehen, dürfte Bennett in dem deutschen Team der Sprinter Nummer eins werden.

dpa | Stand: 03.08.2021, 11:24