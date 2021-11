Bondscoach van Gaal sieht Spiel gegen Norwegen per Skybox

Der Bondscoach werde das Spiel gegen Norwegen von einer Skybox aus beobachten, berichteten niederländische Medien am Dienstag unter Berufung auf den Fußballverband KNVB. Er stehe aber in direkter Telefonverbindung mit seinen Assistenten Danny Blind und Henk Fraser auf der Bank.

Van Gaal war am Sonntagabend nach dem Training beim Fahrradfahren gestürzt und hatte sich einen Knochen an der Hüfte gebrochen. Zunächst wollte er im Rollstuhl am Spielfeldrand dabei sein. Das sei nun aber aus technischen Gründen problematisch, wie der KNVB erklärte.

Der Bondscoach will sowohl vor dem Spiel als auch in der Halbzeitpause bei der Mannschaft in der Kabine sein. Doch es sei zu wenig Zeit, um in der Pause zweimal das Spielfeld zu überqueren, um zu den Kabinen zu gelangen.

Am Abend trifft Oranje in der Rotterdamer Kuip auf Norwegen. Bei einer Niederlage droht den Niederlanden das Aus für WM in Katar 2022.

dpa | Stand: 16.11.2021, 14:08