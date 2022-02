Die meisten Bestellungen kamen aus dem Land des Gastgebers, wie der Weltverband FIFA mitteilte. Am gefragtesten waren Karten für das Finale am 18. Dezember im Lusail-Stadion, für das allein 1,8 Millionen Bestellungen eingingen.



Am 8. März wird den Fans mitgeteilt, ob sie Tickets erhalten oder nicht. Je nach Verfügbarkeit wird das FIFA-Ticketzentrum über die nächste Periode der ersten Verkaufsphase informieren, hieß es weiter von der FIFA.

Quelle: dpa