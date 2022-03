"Bin der Boss": Ronaldo lässt Zukunft nach Katar-WM offen

"Nur ich werde über meine Zukunft entscheiden, niemand sonst. Wenn ich gerne weiterspielen will, spiele ich weiter. Wenn nicht, dann nicht", sagte der Fußball-Superstar.

Im Estádio do Dragão spielt der 37-Jährige am Dienstag (20.45 Uhr; Liveticker auf sportschau.de) mit Portugal gegen Nordmazedonien um eines der letzten Tickets für die WM in Katar. Sollte Portugal das Playoff-Finale verlieren, würde Ronaldo möglicherweise nie mehr bei einer Weltmeisterschaft spielen. "Ich bin der Boss. Punkt", sagte er zur Frage nach seiner Zukunft.