Biles über Turnkarriere: "Will sehen, wozu ich fähig bin"

"Ich will sehen, wozu ich fähig bin, wie talentiert ich sein kann", sagte die 25-Jährige in einem "USA Today"-Interview. Sie sei wieder zurück in den Sport gekommen, damit sie in zehn Jahren nichts bereuen müsse. "Heute kann ich wirklich sagen, dass ich nichts bereue, aber vielleicht könnte ich noch ein bisschen mehr geben, um zu sehen, was möglich ist."

Die Ausnahmeathletin und Rekordweltmeisterin wird in diesem Jahr von "USA Today" als eine der "Frauen des Jahres" ausgezeichnet. Biles nahm 2021 an den Olympischen Spielen in Tokio teil, machte dort mentale Probleme öffentlich und verzichtete deswegen auf mehrere Starts. Die Star-Turnerin gehörte zu hunderten Turnerinnen und deren Eltern, die wegen sexuellen Missbrauchs gegen den früheren amerikanischen Teamarzt Larry Nassar geklagt hatten. Seither spricht sie offen über ihre emotionale Belastung.

In den Augen mancher in den USA sei sie "jetzt wahrscheinlich schon zu alt" für eine Turnerin, sagte Biles in dem Interview, "aber ich habe wirklich das Gefühl, dass ich vor Tokio in meiner besten Phase war". Zuvor habe sie geglaubt, diesen Höhepunkt bereits 2016 erreicht zu haben. Als damals 19-Jähriger sei ihr gesagt worden, dass sie nicht mehr besser werden würde. "Man muss diese negativen Ansichten einfach verdrängen und sich weiter anstrengen."

