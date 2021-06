Mouz mit Patzern:

BIG zur Halbzeit der LoL Prime League an Tabellenspitze

BIG hat die Hinrunde in der Sommersaison der deutschsprachigen League-of-Legends-Liga Prime League an der Tabellenspitze beendet. Bei den Berlinern stand am Ende der vierten Spielwoche nur eine Niederlage auf dem Tableau.