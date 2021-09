In Gruppenphase

BIG scheidet gegen Mouz aus der CS:GO ESL Pro League aus

Das Counter-Strike-Team von Mousesports hat es aus einer engen Gruppe C in die Playoff-Phase der ESL Pro League Season 14 geschafft. In seinem letzten Spiel besiegelte das Team mit Sitz in Hamburg außerdem das Ausscheiden der Berliner Mannschaft BIG.