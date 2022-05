Dritte Niederlage in Folge

BIG scheidet aus CS:GO-Major aus - Letzte Chance für G2

Stand: 16.05.2022, 21:33 Uhr

Mit der dritten Niederlage in Folge hat BIG beim PGL "Counter-Strike: Global Offensive"-Major in Antwerpen die Playoffs verpasst. G2 Esports konnte sich dagegen in ein Entscheidungsspiel retten.