Bierhoff: In WM-Quali "vorneweg marschieren"

"Wir wollen mit Freude und Elan und mit guten Ergebnissen direkt vorneweg marschieren" , sagte der DFB-Direktor. Die DFB-Auswahl trifft in den ersten drei Länderspielen des Jahres auf Island (25. März), Rumänien (28. März) und Nordmazedonien (31. März).

Kimmich reist nach

Bei der Zusammenkunft seines Teams in Düsseldorf musste Löw zunächst auf Joshua Kimmich verzichten. Der erkältete Bayern-Profi sollte am Montag oder am Dienstag nachreisen. Fraglich ist, ob Robin Gosens für den Dreier-Länderspieltermin zur Verfügung steht. Der Linksverteidiger muss sich wegen einer Muskelverletzung noch von den DFB-Ärzten untersuchen lassen.

Vier Monate nach der 0:6-Niederlage in Spanien sind die Partien für Bierhoff von besonderer Bedeutung. Es ginge darum, "ein gutes Zeichen" zu setzen und Richtung EM im Sommer "Vertrauen sammeln zu können" .

Löw "enthusiastisch und mit großer Vorfreude"

Nach der Rücktrittsankündigung von Löw beschrieb Bierhoff den Bundestrainer als "sehr enthusiastisch" . Er habe ihn mit "großer Vorfreude" gesehen.

Bierhoff glaubt, dass Löw von seinem feststehenden Abschied sogar profitieren wird: " "Jogi ist jetzt frei in Entscheidungen. Für ihn ist das Hier und Jetzt wichtig. Er muss jetzt nicht mehr daran denken: Welche Konsequenzen haben seine Entscheidungen für die Zeit nach dem Turnier? Er kann in freier Konsequenz entscheiden und das Optimum für den Moment herausholen."

Die Blase in der Blase

Die DFB-Auswahl verbringt die Länderspiel-Zeit wie zuletzt gewohnt in einer sogenannten Blase, um das Corona-Risiko zu minimieren. Besonders abgeschirmt sind die fünf England-Profis Ilkay Gündogan, Timo Werner, Antonio Rüdiger, Kai Havertz und Bernd Leno. "Die ganzen Abläufe sind schwer, aber das sind Hindernisse, mit denn alle leben müssen" , sagte Bierhoff.

Erstmals dabei sein werden auch die Teenager Jamal Musiala (18) vom FC Bayern München und Florian Wirtz (17) von Bayer Leverkusen. Sie seien "außergewöhnliche Talente mit einer hohen technischen Qualität" , sagt Bierhoff. Beide verkörpern die ganz junge Generation für die Zeit nach dem Bundestrainer Löw.

Keine Hektik bei der Nachfolgersuche

Unter welchem Bundestrainer Wirtz und Musiala die nächsten Schritte nach der EM machen sollen, ist weiter offen. Bierhoff gibt sich in dieser Frage entspannt: "Ich habe wirklich keine Eile, weil wir DFB-intern eine gute Lösung haben." Diese Lösung könnten U21-Coach Stefan Kuntz und/oder Löws Assistent Marcus Sorg sein.

dpa | Stand: 22.03.2021, 13:20