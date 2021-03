Berlin Volleys erreichen Entscheidungsspiel gegen Düren

Der Hauptstadtclub setzte sich mit 3:1 (25:22, 25:20, 24:26, 29:27) durch. Damit kommt es in der Playoff-Serie best of three am Samstag in Düren zum entscheidenden Spiel um den Einzug ins Finale.

Trotz der Coronavirus-Pandemie durften im Rahmen eines Pilotprojekts 800 Fans in die Berliner Max-Schmeling-Halle. Es war die erste Indoor-Sportveranstaltung vor Publikum seit Oktober 2020.

Die Aktion gehörte zu einem dreiteiligen Berliner Pilotprojekt, in dessen Verlauf auch noch je ein Spiel des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin im Stadion an der Alten Försterei und in der Mercedes-Benz-Arena eine Basketball-Partie von Alba Berlin oder den Berliner Eisbären in der Deutschen Eishockey Liga vor Fans stattfinden sollen. Nach den jüngsten Beschlüssen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie ist die komplette Umsetzung aber fraglich.

dpa | Stand: 24.03.2021, 22:19