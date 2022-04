Bergamos Offensiv-Star Zapata gegen Leipzig als Joker dabei

Gasperini mahnt vor Neapel-Fehlern

Gasperini mahnte an, seine Mannschaft dürfe nicht so leichte Fehler begehen wie am Sonntag beim 1:3 gegen die SSC Neapel. " In der Europa League waren wir bis jetzt sehr konzentriert und haben wenig Fehler begangen. Das wird gegen Leipzig wichtig sein, um eine Chance zu haben. Sie sind verdammt stark ", sagte der 64-Jährige.