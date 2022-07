Basketball BBL-Pokal mit Bamberg gegen Bayern und Alba gegen Bonn Stand: 19.07.2022 15:54 Uhr

Im deutschen Basketball-Pokal kommt es in Runde eins zum Prestigeduell der ehemaligen Meister FC Bayern München und Brose Bamberg.

Das ergab die Auslosung am 19. Juli. Das Achtelfinal-Duell der beiden bayerischen Clubs, das am 15. oder 16. Oktober ausgetragen wird, findet in Bamberg statt. Double-Sieger Alba Berlin bekommt es zum Start mit dem letztjährigen Hauptrundenzweiten und Playoff-Halbfinalisten Telekom Baskets Bonn zu tun.

Die acht Duelle im Überblick:

Brose Bamberg - FC Bayern München

Basketball Löwen Braunschweig - MLP Academics Heidelberg

Hamburg Towers - MHP Riesen Ludwigsburg

Medi Bayreuth - Syntainics MBC

BG Göttingen - Ratiopharm Ulm

Alba Berlin - Telekom Baskets Bonn

Hakro Merlins Crailsheim - Chemnitz Niners

s.Oliver Würzburg - EWE Baskets Oldenburg