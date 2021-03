Bayerns Fußballerinnen feiern 17. Sieg im 17. Spiel

Die Mannschaft von Trainer Jens Scheuer setzte sich beim Schlusslicht MSV Duisburg mit 6:0 (2:0) durch und feierte den 17. Erfolg im 17. Spiel. Lina Magull brachte die Münchnerinnen in der 18. Minute per Elfmeter in Führung, Linda Dallmann erhöhte kurz darauf auf 2:0 (28.). Nach weiteren Treffern von Viviane Asseyi (56., Elfmeter) und Lea Schüller (61.) war die Partie entschieden. Ein Doppelschlag von Amanda Ilestedt (86.) und Simone Laudehr (88.) setzte den Schlusspunkt.

Mit 51 Punkten und einem Torverhältnis von 68:3 führen die Bayern-Frauen die Tabelle souverän an, der Vorsprung vor dem zweitplatzierten VfL Wolfsburg beträgt weiterhin fünf Zähler. Der Meister und Pokalsieger gewann auswärts beim SC Sand mit 3:1 (2:0).

Im Kampf um Champions-League-Qualifikationsplatz drei unterlag die TSG Hoffenheim der SGS Essen zwar mit 0:1 (0:0). Weil der Tabellenvierte Turbine Potsdam aber ebenfalls mit 0:1 (0:0) beim SC Freiburg verlor, stehen die Kraichgauerinnen weiter fünf Punkte vor Potsdam.

Der SV Meppen bezwang Werder Bremen mit 3:2 (2:0) und schob sich an Sand vorbei auf Nichtabstiegsplatz zehn. Zum Auftakt des Spieltags am Freitagabend drehte Bayer Leverkusen einen 1:2-Halbzeitrückstand gegen Eintracht Frankfurt noch in einen 3:2-Sieg.

dpa | Stand: 28.03.2021, 16:04