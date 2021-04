Bayern ohne Gnabry - Boateng und Davies gegen PSG zurück

Der Flügelspieler war am Dienstag nicht auf den Bildern vom Abschlusstraining im winterlichen München zu sehen, die der deutsche Fußball-Rekordmeister von der Anfangsphase der Einheit übermittelte. Auch der Spanier Marc Roca war nicht dabei. Gnabry war zuletzt bei den Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft viel belastet worden. Beim 1:0-Ligaerfolg gegen RB Leipzig wurde er in der Schlussphase eingewechselt.

Für das Hinspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) in München kann Trainer Hansi Flick anders als in der Bundesliga wieder auf die in Leipzig gesperrten Jérôme Boateng und Alphonso Davies zurückgreifen. Boateng, dessen Ende beim FC Bayern im Sommer laut "Kicker" fix sein soll, zeigte sich gut gelaunt bei der Einheit am Vereinsgelände. Flick kann an der Seite von David Alaba in der Innenverteidigung entweder auf Boateng oder Niklas Süle zurückgreifen. Links kann er zwischen Davies und Lucas Hernández wählen.

Im Angriff spricht viel dafür, dass erneut der letztjährige Paris-Profi Eric Maxim Choupo-Moting den verletzten Weltfußballer Robert Lewandowski ersetzt. Bei der Neuauflage des Vorjahresfinales wollen sich die Münchner eine gute Ausgangslage erarbeiten, mit der sie in der kommenden Woche am Dienstag in Paris dann den Halbfinaleinzug schaffen wollen. Dort wäre dann Manchester City oder Borussia Dortmund der Gegner.

dpa | Stand: 06.04.2021, 12:27