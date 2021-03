Bayern-Frauen geben Titel offiziell als Ziel aus

"Jetzt ist der Zeitpunkt zu sagen, dass wir Meister werden wollen! Und auch international wollen wir ganz vorn dabei sein", sagte die Sportliche Leiterin der Bayern, Bianca Rech, im Interview des "Kicker".

Die Bayern-Frauen haben in dieser Saison noch die Chance auf das Triple. In der Champions League stehen sie nach einem 3:0-Hinspielsieg gegen den schwedischen Meister FC Rosengard am Donnerstag (19.00 Uhr/Sport1) vor dem Einzug ins Halbfinale. Im DFB-Pokal kommt es in der Vorschlussrunde am Sonntag (14.00 Uhr/ARD) zum Aufeinandertreffen mit dem Dauerrivalen VfL Wolfsburg.

In dieser Spielzeit haben die Bayern-Frauen wettbewerbsübergreifend alle 25 Pflichtspiele gewonnen. "Schön wäre es, wenn wir diese Serie noch ausbauen könnten", sagte Trainer Jens Scheuer dem "Kicker". Man sei bereits einen Schritt weiter als erwartet. Die Mannschaft arbeite sehr konzentriert, habe sich deutlich weiterentwickelt, betonte Rech.

Scheuer sieht auch das Zusammenrücken innerhalb der Mannschaft als Grund für den Erfolg. "Wir haben erkannt, dass mehr dazu gehört, als gute Spielerinnen zu haben. Wir haben schon in der Winterpause 2019/2020 festgestellt, dass wir an Stellschrauben drehen müssen, damit ein homogenes Team entstehen kann. Im Sommer haben wir das geschafft, wir kommunizieren offen miteinander", sagte der Trainer.

