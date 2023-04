Champions League Bayern-Chancen im Rückspiel: Schwierig, aber nicht unmöglich Stand: 12.04.2023 03:20 Uhr

Ein Blick in die Historie der Champions League kann den Fans des FC Bayern nach der Pleite bei Manchester City zumindest ein wenig Hoffnung machen. Zwar steht der deutsche Fußball-Rekordmeister mit der Hypothek des 0:3 im Hinspiel am Dienstagabend im Rückspiel in der kommenden Wochen enorm unter Druck - einen solchen Rückstand haben aber auch schon andere Teams aufgeholt. "Abgeschenkt wird nix", sagte Trainer Thomas Tuchel bei Amazon Prime Video kämpferisch.

Sensationell war im Achtelfinale der Saison 2016/2017 das Rückspiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona. Das Hinspiel in Paris hatte PSG mit 4:0 gewonnen - die Katalanen drehten die K.o.-Runde durch ein 6:1 im Rückspiel.

Im Halbfinale 2018/19 war der FC Liverpool nach dem 0:3 im Hinspiel beim FC Barcelona so gut wie ausgeschieden, zog aber durch das 4:0 im Rückspiel im eigenen Stadion wieder ins Finale ein, das die Mannschaft von Jürgen Klopp sogar gewann. In der Spielzeit zuvor hatte die AS Rom im Viertelfinale einen Drei-Tore-Rückstand gegen Barcelona aufgeholt, damals allerdings auch dank der Auswärtstorregel.