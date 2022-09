Bundesliga Bayer-Sportchef stärkt Seoane - Ergebnisse aber nötig Stand: 10.09.2022 14:38 Uhr

Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane darf sich weiterhin über zumindest stärkende Aussagen aus der Chefetage freuen.

"Bei uns ist es so, dass wir volles Vertrauen haben, dass wir natürlich trotzdem gewinnen müssen, Punkte machen müssen", sagte Sportchef Simon Rolfes kurz vor dem Anpfiff der Partie in der Fußball-Bundesliga bei Hertha BSC. Bayer geht diese als Tabellen-15. an, in der Champions League verlor Leverkusen unter der Woche beim FC Brügge mit 0:1.

Seoane (43), der die Werkself seit der vergangenen Saison trainiert, habe die Rückmeldung bekommen, dass das Vertrauen da sei, "dass wir aus dieser schwierigen Phase herauskommen", sagte Ex-Profi Rolfes. "Jetzt ist auch nicht nur alles schlecht, es gibt auch Sachen, die wir sehr, sehr gut machen, aber leider uns am Spieltag nicht dafür belohnen. (...) Wir müssen auf Ergebnisse spielen."