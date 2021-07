Basketballerin Sabally selbstbewusst vor All-Star-Debüt

Die 23-Jährige kündigte unter anderem einen Dunk gegen die über zwei Meter große Brittney Griner an. Sabally trifft mit dem Team WNBA auf die US-Nationalmannschaft, die das Duell als Vorbereitung auf die Olympischen Spiele nutzt.

Beim Training traf Sabally zudem mit ihrer Teamkollegin von den Dallas Wings, Arike Ogunbowale, hintereinander einen Wurf von der Mittellinie. Von Ogunbowale wurde sie auch gefragt, ob sie gegen Griner dunken wird, was Sabally trocken mit einem "yep" beantwortete.

Die in Berlin aufgewachsene Sabally war im Vorjahr an zweiter Stelle im Draft von den Dallas Wings ausgewählt worden - so früh wie noch niemand anderes aus Deutschland in einer US-Profi-Liga. In ihrer zweiten Saison in der besten Frauen-Basketball-Liga der Welt kommt Sabally auf durchschnittlich 12,4 Punkte und 6,3 Rebounds pro Partie.

dpa | Stand: 14.07.2021, 08:28