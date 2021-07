DOSB

Basketballer für Olympia nominiert - Liste ohne Schröder

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat am Montag (05.07.2021) zwölf Basketballer für die Sommerspiele in Tokio nominiert. Dabei handelt es sich um den Kader, der am Sonntag in Split durch einen Sieg im Finale des Qualifikationsturniers gegen Brasilien das Olympia-Ticket gelöst hatte.