Basketball-Superstar Curry markiert Dreier-Rekord in der NBA

Der wichtigste Spieler der Golden State Warriors überholte beim 105:96 gegen die New York Knicks am Dienstagabend (Ortszeit) den bisherigen Rekordhalter Ray Allen, der den Spitzenplatz vor zehn Jahren übernommen und seine Karriere mit 2973 Dreiern beendet hatte. Allen brauchte für seine Ausbeute 1300 Spiele, der 33 Jahre alte Curry stellte den Rekord in nur 789 NBA-Partien auf. Für die Warriors war es der 23. Saisonsieg, das Team steht damit an der Spitze der Western Conference und zählt zu den Titelfavoriten in dieser Saison.

dpa | Stand: 15.12.2021, 04:16