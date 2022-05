Avalanche und Oilers weiter - Ein Deutscher im Finale

Nach den Edmonton Oilers um ihren Star Leon Draisaitl schafften auch die Colorado Avalanche mit dem Augsburger Nico Sturm den Einzug ins Finale der Western Conference - wer dort gewinnt, spielt im Juni gegen das beste Team der Eastern Conference um die Meisterschaft in der National Hockey League.

Die Avalanche erzielten am Freitagabend (Ortszeit) Sekunden vor Schluss das Tor zum 3:2 gegen die St. Louis Blues und holten damit den notwendigen vierten Sieg in der Serie, die sie mit 4:2 gewannen. Sturm stand in der Partie nicht im Kader. Großen Anteil am Sieg in St. Louis hatte J.T. Compher, der das 1:1 und 2:2 für Colorado erzielte. Darren Helm erzielte 4,9 Sekunden vor dem Ende den Siegtreffer für die Mannschaft aus Denver. Dort steht am Dienstag (Ortszeit) das erste Duell mit den Oilers an, die sich in ihrer Serie gegen die Calgary Flames mit 4:1 durchgesetzt hatten.

Quelle: dpa