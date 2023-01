Tennis Australian Open: Positiv Getestete dürfen spielen Stand: 09.01.2023 04:13 Uhr

Bei den Australian Open dürfen in diesem Jahr auch Spieler mit Covid antreten - sofern sie sich körperlich fit genug fühlen, ihre Matches zu bestreiten. Es sei nicht mehr nötig, den Veranstaltern des ersten Grand Slam-Turniers im Tennisjahr einen positiven Corona-Test zu melden, zitierte die Zeitung "The Age" am Montag Tennis-Australia-Chef Craig Tiley.

Denjenigen, die sich unwohl fühlen, empfahl er jedoch, zu Hause zu bleiben. "Wir haben es unseren Spielern und unseren über 12.000 Mitarbeitern gegenüber deutlich gemacht: Wir bitten darum, dass jemand zu Hause bleibt, wenn er sich nicht gut fühlt", sagte Tiley. Möglicherweise werde es aber symptomfreie Spieler geben, die trotz einer Infizierung mit dem Virus ihre Matches bestreiten.

"Die Australian Open werden wahrscheinlich ganz anders aussehen als im letzten Jahr, während die Nation lernt, mit Covid-19 zu leben", schrieb "The Age". 2022 musste Tennis-Superstar Novak Djokovic wegen seiner fehlenden Impfung gegen das Coronavirus noch vor seinem ersten Spiel bei dem Turnier das Land verlassen. Zuvor war sein Visum annulliert und eine Einreisesperre von drei Jahren verhängt worden. Das Einreiseverbot wurde von den australischen Behörden inzwischen aufgehoben - der Weg zum möglichen Grand-Slam-Titel des 35-jährigen Serben ist damit frei.

Die Australian Open finden vom 16. bis 29. Januar in der Rod Laver Arena in Melbourne statt.