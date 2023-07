Tour de France Aus nach Stürzen für Sanchez und Guarnieri Stand: 04.07.2023 23:46 Uhr

Für mindestens zwei Radprofis ist die Tour de France nach den Stürzen kurz vor dem Ziel der vierten Etappe vorzeitig beendet. Der Spanier Luis Leon Sanchez erlitt nach Angaben seines Teams Astana Qazasqstan einen Bruch des linken Schlüsselbeins und wird an diesem Mittwoch nach Spanien zurückkehren. Dort werde sich der 39-Jährige einer Operation unterziehen, teilte seine Mannschaft am Dienstagabend mit.

Auch der Italiener Jacopo Guarnieri kann die Tour laut seiner Lotto-Mannschaft nicht fortsetzen. Außer seinem Schlüsselbeinbruch erlitt der 35-Jährige auch noch kleinere Frakturen an drei Rippen sowie Hautabschürfungen. Auch er soll noch in dieser Woche operiert werden. Guarnieri ist Anfahrer für den Australier Caleb Ewen, der am Dienstag in Nogaro im Sprint Etappen-Zweiter wurde.

Bei einem der drei Stürze am Ende der Etappe kam auch der niederländische Europameister Fabio Jakobsen zu Fall. Der 27-Jährige erlitt Hautabschürfungen, konnte aber noch ins Ziel rollen.