Tennis Auftaktsieg für Jule Niemeier in Madrid Stand: 25.04.2023 12:32 Uhr

Die Formkurve von Jule Niemeier zeigt weiter nach oben. In Madrid steht sie in Runde zwei.

Jule Niemeier ist mit einem klaren Zweisatzsieg ins Tennis-Turnier in Madrid gestartet. Die 23 Jahre alte Dortmunderin gewann ihr Auftaktspiel gegen Wang Xinyu aus China mit 6:4, 6:2. Niemeier verwandelte nach 88 Minuten ihren zweiten Matchball.

Die Weltranglisten-67., die zuvor in diesem Jahr erst zwei von 14 Partien auf der WTA-Tour gewinnen konnte, hatte nur im ersten Satz ein paar Probleme mit der im Ranking sieben Plätze besser notierten Chinesin. Im zweiten Durchgang ließ sich Niemeier auch von einem frühen Break nicht verunsichern und entschied das Duell am Ende klar für sich.

Niemeier hatte zuletzt schon in Stuttgart ansteigende Form gezeigt und im Billie Jean King Cup einen wichtigen Sieg gegen die Weltranglisten-14. Beatriz Haddad Maia aus Brasilien gefeiert. In Madrid bekommt sie es nun mit der an Nummer zehn gesetzten Petra Kvitova aus Tschechien zu tun.