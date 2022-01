Auch Schwedens EM-Handballer mit Corona-Fällen

Der ehemalige Bundesliga-Torhüter Andreas Palicka sowie Rückraumspieler Felix Claar erhielten positive Testergebnisse, wie der schwedische Verband mitteilte. Beide wurden vom Rest der Mannschaft isoliert. Sie werden dem Rekord-Europameister damit im entscheidenden Spiel um den Halbfinal-Einzug am Dienstag (20.30 Uhr) gegen Norwegen fehlen.

Die PCR-Tests waren am Sonntagabend unmittelbar nach dem Sieg der Schweden gegen Deutschland noch in der Arena in Bratislava bei allen Spielern gemacht worden. Auch zwei deutsche Nationalspieler hatten daraufhin am Montagmorgen positive Testergebnisse: die Abwehrspezialisten Simon Ernst und Patrick Wiencek erhöhten die Zahl der Corona-Fälle im deutschen Team bei dieser EM auf 15.

dpa | Stand: 24.01.2022, 13:12