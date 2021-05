Eishockey-WM

Auch Russland verliert erstmals - NHL-Trio unterwegs

Die Überraschungen in der Vorrunde der Eishockey-WM gehen weiter. Am Montag verlor auch Rekordweltmeister Russland sein erstes Spiel in Riga gegen die Slowakei mit 1:3 (0:0, 1:1, 0:2).