50. Ausgabe ohne Sprout Attax siegt zum Saisonstart der CS:GO-Liga ESL Meisterschaft Stand: 07.03.2023 10:12 Uhr

Die ESL Meisterschaft ist in "Counter-Strike: Global Offensive" in die 50. Saison gestartet. Mitfavorit Alternate Attax fuhr direkt zwei Siege ein. Mit Sprout fehlt ein großer Name dagegen.

"Sie haben uns manchmal auf dem falschen Fuß erwischt", sagte Attax-Ansager Lukas "FreeZe" Hegmann im Interview nach dem Auftaktsieg gegen Team Deftfox. "Sie haben viel gewartet und uns sehr bestraft. Im Endeffekt bin ich froh, dass wir noch das Comeback geschafft haben."

Alternate Attax geht mit neuer Aufstellung als Mitfavorit in die Saison. Das Team hatte in der letzten Saison enttäuscht, verstärkte sich seitdem aber unter anderem mit Ex-Sprout-Spieler Fritz "slaxz-" Dietrich. Gegen Aufsteiger Deftfox holte Attax direkt die ersten beiden Siege in Gruppe A, auch wenn dafür auf der zweiten Karte ein Comeback nötig war.

Titelverteidiger BIG Academy startet in Gruppe B erst am Donnerstag. Vorjahresfinalist Sprout verließ die Liga dagegen vor der Saison. Der sechsfache Meister tritt mittlerweile ohne deutsche Spieler an, benötigt zur Teilnahme aber mindestens drei Spieler aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Bereits in der letzten Saison erfüllte Sprout diese Regel nur noch durch Einwechselspieler.