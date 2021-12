Bericht "Daily Mail"

Arsenal-Verteidiger Gabriel schlägt Räuber in die Flucht

Abwehrspieler Gabriel vom Premier-League-Club FC Arsenal hat vor seinem eigenen Haus in London einen bewaffneten Räuber in die Flucht geschlagen. Wie die "Daily Mail" berichtete blieb der 23 Jahre alte Brasilianer, dessen voller Name Gabriel dos Santos Magalhães lautet, unverletzt.